Münchner Leitl duldet keine BVB-Fans bei Hannover 96

Hannover - Hannovers Trainer Stefan Leitl hat amüsant auf lobende Worte seines Spielers Havard Nielsen in Richtung des Pokal-Gegners Borussia Dortmund reagiert. „Der macht kein Spiel mehr, das geht gar nicht. Ich als Münchner kann keinen Dortmund-Fan hier in der Mannschaft haben“, scherzte der 45-Jährige bei der Pressekonferenz des Fußball-Zweitligisten vor der Partie im DFB-Pokal am Mittwochabend (18.00 Uhr/Sky).

Angreifer Nielsen, der schon sechs Ligatreffer auf seinem Konto verbucht hat, schwärmte vom Bundesligisten: „Ich schaue Dortmund sehr gerne an. Die spielen sehr schönen und guten Fußball nach vorn. Sie gehören zu den besten Mannschaften in der Bundesliga. Es macht Spaß, denen zuzugucken“, zitierte ihn die „Bild“ zuletzt.

Leitl ist sich der Herausforderung gegen den BVB bewusst: „Es gibt wenige Aufgaben, die in Deutschland schwerer sind als Borussia Dortmund. Trotzdem wollen wir natürlich unsere Chance suchen.“