Museum zeigt 100 preisgekrönte Naturfotografien

Braunschweig - Die besten Bilder aus der Natur - 100 international preisgekrönte Fotografien werden zum Jahreswechsel in Braunschweig ausgestellt. Als erstes niedersächsisches Museum zeigt das Staatliche Naturhistorische Museum die prämierten Werke des Wettbewerbs „Wildlife Photographer of the Year 2022“. Wie das Ausstellungshaus am Dienstag mitteilte, handelt es sich um die in 19 Kategorien ausgezeichneten Sieger von rund 40.000 eingereichten Fotografien aus 93 Ländern. Sie werden von Mittwoch an bis zum 15. Januar in Braunschweig gezeigt.

Sowohl Profis als auch Amateure nahmen nach Museumsangaben mit ihren Bildern an dem Wettbewerb vom BBC Wildlife Magazine und dem Natural History Museum in London teil. Die seit 1965 jährlich stattfindende Auswahl lenke die Aufmerksamkeit auf die Vielfalt des Lebens, den Respekt gegenüber Tieren, der Natur und der Umwelt. Bei der 58. Auflage sei mit Karine Aigner und ihrer Fotografie „The Big Buzz“ („Das große Summen“) erst zum fünften Mal eine Frau zur Gewinnerin des Gesamtwettbewerbs gekürt worden.