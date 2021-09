Mutmaßliche Vergewaltiger in Gera in Untersuchungshaft

Gera - Gegen zwei mutmaßliche Vergewaltiger ist in Gera Haftbefehl erlassen worden. Die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer werden verdächtigt, nach einer Veranstaltung im Geraer Hofwiesenpark eine Frau in einer Wohnung vergewaltigt zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau habe im Nachgang Anzeige erstattet. Die mutmaßlichen Täter sitzen nun in Untersuchungshaft. Genauere Angaben machte eine Sprecherin auf Anfrage nicht.

Die Veranstaltung hatte bereits Anfang August stattgefunden. In dem Zusammenhang werde auch zu weiteren angezeigten Körperverletzungen ermittelt, die möglicherweise durch K.O.-Tropfen verursacht wurden, hieß es.