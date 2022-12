Mutmaßlicher Angreifer nach versuchtem Totschlag gefasst

Magdeburg - Gut dreieinhalb Monate nach dem brutalen Angriff auf einen Mann nach einem Konzert in Magdeburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Wegen versuchten Totschlags sei ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in Weimar festgenommen worden, teilte die Polizei in Magdeburg am Freitag mit. Warum er am frühen Morgen des 20. August einen 42-Jährigen nach einer Musikveranstaltung angegriffen und lebensbedrohlich am Kopf verletzt hat, war weiter unklar. Nach dem Angreifer war mit einem Video gefahndet worden. Daraufhin hätten sich wichtige Zeugen gemeldet, hieß es.