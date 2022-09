Mutmaßlicher Angriff auf Krankenhauspersonal und Polizistin

Magdeburg - Am Magdeburger Universitätsklinikum soll ein Mann mehrere Krankenhausmitarbeiter und eine Polizistin angegriffen und leicht verletzt haben. Der 33-Jährige habe am Montagmittag zwei Krankenschwestern, einen Arzt und zwei Sicherheitsmitarbeiter attackiert, teilte die Polizei mit. Bei Eintreffen der Polizei habe er dann eine 20-jährige Beamtin mit einem Schlag in die Kniekehle zu Fall gebracht und sie an den Haaren gezogen.

Nach den Angaben vom Dienstag wurde der Mann gefesselt und vorübergehend zwangseingewiesen. Die Hintergründe des Vorfalls sind demnach bisher unklar, eine Waffe soll der Mann aber nicht gehabt haben. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte und wegen Körperverletzung ermittelt. Ein Polizeisprecher konnte zunächst nicht sagen, ob der Mann sich noch in Gewahrsam befindet.