Mutmaßlicher Autodieb auf Autobahn-Parkplatz gefasst

A12/Parkplatz Lebinerheide - Polizeibeamte haben einen mutmaßlichen Autodieb während seiner Pause auf einem Rasthof an der Autobahn 12 festgenommen. Zwei Beamte haben den 33 Jahre alten Fahrer am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz Lebinerheide überprüft und festgestellt, dass er mit einem gestohlenen Fahrzeug samt Hänger unterwegs war, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Im Handschuhfach hatten sich den Angaben zufolge zwar Fahrzeugbrief und Zweitschlüssel befunden, bereits am Freitag waren Auto und Hänger in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) aber als gestohlen gemeldet worden.