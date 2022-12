Mutmaßlicher Mehrfachräuber von Bremer Polizei gefasst

Bremen - Nach mehreren bewaffneten Überfällen auf Spielhallen und eine Tankstelle in Bremen hat die Polizei einen gefährlichen Verdächtigen verhaftet. Der 35-Jährige soll im November bei einem Überfall auf eine Spielothek eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet haben, teilte die Polizei am Montag mit. In der vergangenen Woche habe er diese Spielhalle erneut überfallen und eine Tankstelle ausgeraubt. Insgesamt legt ihm die Polizei fünf Taten zur Last. Mit Hilfe von Zeugenaussagen, gesicherten Spuren und Videomaterial kamen die Beamten ihm nun auf die Schliche. Es wurde ein Haftbefehl ausgestellt und der Mann konnte am Freitag in Bremen-Vegesack festgenommen werden. Die Beamten prüfen, ob ihm noch weitere Überfälle zugeschrieben werden können.