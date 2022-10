Mutmaßlicher Tankstellenräuber stellt sich

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Berlin - Ein mutmaßlicher Tankstellenräuber hat sich freiwillig bei der Polizei gemeldet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stellte sich der 19-Jährige am Mittwochabend. Er habe angegeben, die insgesamt sieben Überfälle auf Tankstellen in Marzahn-Hellersdorf seit dem 9. August 2022 allein verübt zu haben.

Die Wohnung des Mannes wurde durchsucht und Beweise wurden sichergestellt. Er sollte einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei hatte öffentlich gefahndet. Dabei habe es auch Hinweise gegeben, die den Verdächtigen namentlich genannt hätten, hieß es.

Nach der Auswertung der Fotos von Überwachungskameras war die Polizei eigentlich davon ausgegangen, dass die Überfälle zu nächtlicher Stunde auf die Tankstellen entlang der Märkischen Allee und der Straße Alt-Mahlsdorf von zwei Tätern begangen wurden, die dabei Messer und Reizgas einsetzten und stets Geld aus den Kassen entwendeten.