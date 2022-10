Mutmaßliches Drogenlabor: Feuerwehr rückt an

Rinteln - Nach dem Fund eines mutmaßlichen Drogenlabors in Rinteln im Landkreis Schaumburg hat die Polizei die Feuerwehr wegen möglichem Gefahrgut alarmiert. Die Beamten hatten die Einsatzkräfte gerufen, da es aus dem Abfluss eines Waschbeckens rauschte und zischte, wie ein Sprecher der Kreisfeuerwehr Schaumburg am Freitag mitteilte. Um die Lage zu erkunden, wurden neben Feuerwehren aus dem Stadtgebiet auch die Kreisfeuerwehr alarmiert. Insgesamt waren 73 Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag im Einsatz.

Mit Schutzkleidung und Gasmessgeräten ging ein Trupp in die Wohnung, wie der Feuerwehrsprecher mitteilte. Chemikalien hätten sich in einem sicheren Behältnis befunden, auch die Gasmessgeräte zeigten nichts Verdächtiges an. Am Waschbecken stellten die Einsatzkräfte jedoch eine saure Substanz fest. Der Abfluss wurde deshalb gespült und verdünnt, damit keine Gefahr mehr bestand. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle schließlich der Polizei.