Mutzel: Große Spiele gegen Bremen sind „Lichtjahre her“

Hamburg - Sportdirektor Michael Mutzel verzichtet vor dem Derby in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV auf eine Kampfansage: „Die großen Spiele sind schon Lichtjahre her. Die Ausgangssituation ist ganz anders“, sagte Mutzel in der Sendung „Doppelpass 2. Bundesliga“ bei Sport1.

Die Favoritenrolle schob Mutzel aber dennoch in Richtung Werder: „Bremen kommt direkt aus der Bundesliga. Sie haben einen starken Kader und haben ein Heimspiel. Aber Bremen dürfte trotzdem nicht froh sein, auf uns zu treffen.“ Für den HSV gelte, dass er nach dem 2:3 gegen den FC St. Pauli kein weiteres Derby verlieren wolle.

Der späte 2:1-Heimsieg über den SV Sandhausen habe dem Team von Trainer Tim Walter Auftrieb gegeben. Die Mannschaft komme „besser ins Rollen“, sagte Mutzel: „Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Bremen.“