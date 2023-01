Mützenich: Pistorius kann sich schnell ins Amt einarbeiten

Berlin - SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der künftige Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) schnell in seinem neuen Amt ankommen wird. „Er ist in der Lage, sich auch schnell in dieses Fach einzuarbeiten, deswegen wollen wir ihm jetzt auch die Möglichkeit geben, dass er das jetzt in den nächsten Stunden und Tagen intensiv tut“, sagte Mützenich am Dienstag in Berlin. Bereits am Freitag findet auf einem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein ein internationales Treffen von Verteidigungsministern zur weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine statt.

Mützenich lobte Pistorius als kompetenten und erfahrenen Politiker und wandte sich gegen den Eindruck, dass es schwer gewesen sein könnte, das Amt nach der Rücktrittsankündigung der bisherigen Ministerin Christine Lambrecht (SPD) neu zu besetzen. „Es gibt keine Absagen auf der Strecke, sondern es gibt natürlich eine Vielzahl von Personen, die eine Rolle gespielt haben, die auch gewichtet worden sind, und am Ende sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Boris Pistorius der beste Vorschlag für den Verteidigungsminister in der Bundesrepublik Deutschland ist“, so der SPD-Fraktionschef. Er selbst sei durchgängig eingebunden gewesen in den Entscheidungsprozess.