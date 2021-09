Nach 28 Jahren: Aus für Beschäftigungsgesellschaft

Neustrelitz - In der Region Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) geht Ende 2021 ein 28-jährige Ära zu Ende - die der großen Beschäftigungsgesellschaften. Wie die Stadt Neustrelitz und die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft am Freitag mitteilten, wird die Gemeinnützige Innovative Personal- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH (IPSE) zum 31. Dezember aufgelöst. Die Arbeitsmarktentwicklung sei so, dass es keiner besonderen Gesellschaft für diese Zwecke bedürfe, hieß es.

Die IPSE war 1993 gegründet worden. Sie sollte Menschen nach Schließung vieler Firmen und in Zeiten von Arbeitlosenquoten von mehr als 20 Prozent eine Aufgabe geben und ihnen Qualifizierung ermöglichen. Zu Hochzeiten hatte die Gesellschaft bis zu 2000 Mitarbeiter. Für Schlagzeilen sorgte die Gesellschaft, als sie die viele Militärliegenschaften der ehemaligen Sowjetarmee nach dem Abzug der Truppen ab 1994 in und um Neustrelitz beräumte. Zuletzt hatte die IPSE noch etwa 30 Beschäftigte.