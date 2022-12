Nach Besetzungen an Hochschulen: Gespräche statt Räumung

Erfurt/Jena - Nachdem Studierende an den Universitäten Jena und Erfurt einen Hörsaal beziehungsweise die Bibliothek besetzt haben, wollen die Hochschulleitungen das Gespräch mit den jungen Menschen suchen. Noch am Freitag solle es einen Gesprächstermin zwischen Vertretern der Studierenden und der Hochschulleitung geben, sagte ein Sprecher der Friedrich-Schiller-Universität Jena der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit seien keine anderen Maßnahmen - wie etwa die Räumung des Hörsaals - geplant.

Eine Sprecherin der Universität Erfurt sagte, die dortige Hochschulleitung sei bereits seit Langem mit den Studierenden im Gespräch und wolle das auch weiterhin bleiben.

An der Universität Jena hatten Studierende am Mittwoch begonnen, einen Hörsaal zu besetzen. Sie wollen so erreichen, dass der dortige Lehrstuhl für Geschlechtergeschichte erhalten bleibt. Nach Angaben der Universität dauert diese Besetzung noch an. An der Universität Erfurt war am Donnerstag die Bibliothek kurzzeitig besetzt worden. Mit der Aktion wenden sich die Studierenden gegen Sparmaßnahmen an der Hochschule. Diese Besetzung ist inzwischen beendet.