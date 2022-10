Nach Corona-Fällen: Basketballer nehmen Training wieder auf

Chemnitz (dpa) – - Nach dem Coronaausbruch und der Absage des Heimspiels gegen Heidelberg will Basketball-Bundesligist Chemnitz Niners am Donnerstag den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Das bestätigte Pressesprecher Matthias Pattloch am Dienstag auf dpa-Anfrage. Außerdem setze der Verein alles daran, am Sonntag beim FC Bayern München in die Saison zu starten. Nahezu sämtliche Spieler und Trainer der Niners waren in der vergangenen Woche positiv getestet worden.

Der Terminkalender sei auch aufgrund der Auftritte im Europe Cup sehr eng gestrickt, sagte Pattloch weiter. Ein weiterer Spielausfall liegt nicht im Interesse der Chemnitzer. Neben den Sachsen haben bis auf Rostock und Göttingen alle anderen Vereine bereits mindestens eine Partie in dieser Bundesligasaison bestritten.