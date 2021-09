Nach Fund von Leichenteilen: Polizei sucht Zeugen

Gornau/Amtsberg - Nach dem Fund von Leichenteilen an zwei Orten im Erzgebirgskreis hat sich die Polizei mit einem konkreten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Die Ermittler suchen Menschen, die zwischen Ende Juli bis etwa Mitte August an den beiden Fundorten „relevante Beobachtungen“ gemacht haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zwei Fragen beschäftigen die Polizei: Wem sind an den benannten Fundorten Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit dem Abladen der Leichenteile in Verbindung stehen könnten? Wem sind sonst Informationen zugetragen worden, die mit den Funden in Verbindung stehen könnten? Zeugen sollten sich an die Chemnitzer Kriminalpolizei oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

Die Polizei hatte nach Bürgerhinweisen in der vergangenen Woche Leichenteile an zwei Orten gefunden: An einem Feld bei Gornau an der B 174 in Fahrtrichtung Zschopau nahe der Eisenstraße. Der zweite Fundort war an der S 232 zwischen dem Amtsberger Ortsteil Weißbach und der Gemeinde Gelenau - unweit der Parkbucht unterhalb der dortigen Cross-Strecke.