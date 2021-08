Nach Gala gegen Fürth: VfB will Negativserie beenden

Leipzig - Nach dem berauschenden 5:1 gegen Aufsteiger Greuther Fürth will der VfB Stuttgart zum Auftakt des zweiten Spieltags Vizemeister RB Leipzig überraschen. Das Duell in der umgebauten Red-Bull-Arena an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) ist auch das zwischen Jesse Marsch und Pellegrino Matarazzo - und damit das erste zweier US-Trainer in der Fußball-Bundesliga. Marschs Leipziger stehen nach dem 0:1 in Mainz schon unter Druck. Die bisherige Bilanz aus den direkten Duellen dürfte dem VfB allerdings wenig Mut machen: In sechs Bundesliga-Spielen gegen RB gab es für die Schwaben ein Unentschieden und fünf Niederlagen.