Nach Gewaltverbrechen an 80-Jähriger sucht Polizei Zeugen

Schöneiche - Nach dem Gewaltverbrechen an einer 80-Jährigen in Schöneiche (Oder-Spree) erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen. Die Seniorin sei privat als Friseurin tätig gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Kunde habe sie auf ihrem Grundstück in einem Nebengebäude, das sie als Salon genutzt habe, tot entdeckt. Die Tat geschah einen Tag vor Heiligabend, nach Polizeiangaben wahrscheinlich zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr. Der Enkel der Frau kam wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei aber auch noch Zeugen, die sich in der Mittagszeit des 23. Dezember im Bereich der Watenstädter Straße/Wittstockerstraße in Schöneiche aufgehalten oder diese passiert haben. Jedes Detail könne von Bedeutung sein, hieß es am Mittwoch.

Die Polizei konnte den Enkel der Frau, einen 37 Jahre alten Deutschen, in seinem Auto auf der Bundesstraße 1 bei Vogelsdorf stoppen. Der Mann versuchte dann, einer Polizistin die Dienstwaffe gewaltsam zu entreißen. Dabei habe sich ein Schuss gelöst, der den Verdächtigen an Hand und Oberschenkel verletzt habe, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Bei dem Einsatz wurden auch zwei Polizisten verletzt.