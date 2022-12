Nach Kreuzbandriss: Füchse-Spieler Chrintz am Knie operiert

Malmö/Berlin - Valter Chrintz von Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist nach seinem Anfang November erlittenen Kreuzbandriss erfolgreich operiert worden. Der Eingriff am rechten Knie erfolgte durch den Experten Markus Walden in Malmö, wie die Füchse am Donnerstag mitteilten. Der schwedische Nationalspieler hatte sich die Verletzung bei der 27:32-Niederlage in Minden zugezogen.

„Die OP ist gut verlaufen, jetzt werde ich meine volle Kraft für die Reha einsetzen, damit ich gesund und stark zurückkommen kann“, sagte der Rechtsaußen. Der 22-Jährige will seine Mannschaft im Spitzenspiel gegen den SC Magdeburg am 11. Dezember (14.00 Uhr) von der Tribüne aus unterstützen. Ein Einsatz in dieser Saison ist für Chrintz dagegen unwahrscheinlich.