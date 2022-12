Finanzen Nach langem Tauziehen: Weg für Rekordhaushalt 2023 ist frei

Wochenlang wurde um den Haushalt 2023 in Thüringen gestritten - zeitweise sah es so aus, als wenn er vor dem Jahresende nicht mehr beschlossen wird. Nun kann der Landtag am 22. Dezember dafür sorgen, dass ab 1. Januar Geld fließt.