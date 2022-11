Nach Sieg beim HSV: Füchse wollen nicht auf Tabelle schauen

Berlin - Die Füchse Berlin haben mit einer Glanzleistung die Probleme in den Spielen zuvor mehr als kompensiert. „Ich bin überrascht, dass wir in dieser Höhe gewinnen konnten. Aber wir haben eine dominante Leistung gezeigt“, sagte Trainer Jaron Siewert nach dem 37:28-Kantersieg beim HSV Hamburg.

Denn in den letzten beiden Partien hatten die Füchse deutlich größere Probleme. „Dieses Mal haben wir aber mit hoher Intensität gespielt, mehr noch als in den letzten Spielen“, fand Rückraumspieler Lasse Andersson. Besonders im Tempospiel sah Siewert Fortschritte. „Das war in den letzten Wochen nicht so gut, entweder von der Qualität oder der Quantität. Aber heute war beides gut“, sagte der Füchse-Coach.

Die überraschende Niederlage vor einer Woche in Minden ist damit abgehakt. Für Siewert soll sie aber nicht vergessen sein, sondern vielmehr eine Warnung sein. „Das Spiel sollte keine Rolle mehr spielen. Aber es schwebt noch über einem wie ein Damoklesschwert, dass es nicht noch einmal passiere sollte“, sagte er. Umso wichtiger war die Reaktion seines Teams gegen Hannover und dem HSV. „Diese Spiele haben gezeigt, was mit Emotionen und Kampfgeist möglich ist“, so Siewert.

Die Füchse bleiben weiter Tabellenführer. Der Blick auf das Klassement verbietet sich den Berlinern aber noch. „Wenn wir anfangen am 12. Spieltag auf die Tabelle zu gucken und zu sagen, wir wollen irgendwas verteidigen, dann haben wir was falsch gemacht. Wenn man im Verteidigungsmodus ist, ist man eher defensiv. Ich sage aber, wir müssen attackieren“, kündigte Siewert an.