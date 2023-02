Cottbus - Nach einem Verkehrsunfall in Stradow (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist ein Mann im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verstarb der 79-Jährige bereits am vergangenen Freitag in einer Cottbuser Klinik.

Der Wagen des Mannes war am 24. Januar bei einem Unfall auf der Stradower Dorfstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Rettungskräfte hatten den 79-Jährigen und den 56 Jahre alten Fahrer des entgegenkommenden Wagens zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Für Nachfragen zum Stand der Ermittlungen oder dem Gesundheitszustand des 56-Jährigen war die Polizei zunächst nicht zu erreichen.