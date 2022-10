Nach Zusammenstoß mit Straßenbahn: 64-Jährige tot

Erfurt - Eine 64-jährige Frau ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Erfurt ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erfasste eine Straßenbahn am Montagabend die Frau an der Haltestelle Drosselberg im Stadtteil Melchendorf. Die 64-Jährige erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort. Der Fahrer der Straßenbahn wurde nach dem Unfall psychologisch betreut.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Straßenbahnlinie wurde in dem Bereich des Unfalls für mindestens eine Stunde unterbrochen.