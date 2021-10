polizei Nächtlicher Streit: ein Toter und zwei Schwerverletzte in Chemnitz

In einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz ist in der Nacht zum Dienstag ein junger Mann ums Leben gekommen. Zwei Nachbarn wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Nachbarn hatten kurz vor 2.00 Uhr die Polizei gerufen.