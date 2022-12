Namen der NSU-Opfer sollen vor dem Landtag sichtbar werden

Erfurt (dpa) – - Mit Licht und Schatten sollen künftig die Namen der Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU auf einen Platz vor dem Thüringer Landtag projiziert werden. Das sieht der Siegerentwurf für die Gestaltung eines Erinnerungsortes am Parlament des Freistaats vor, der am Donnerstag in Erfurt vorgestellt wurde. Geplant ist demnach eine Metall-Konstruktion mit Stahlbögen, auf denen zehn Stahlplatten montiert werden sollen. In diesen Metallplatten sollen die Namen der zehn vom „Nationalsozialistischen Untergrund“ ermordeten Opfer gelasert sein und durch Sonneneinstrahlung auf den Boden projiziert werden.

Die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer des NSU, Barbara John, hob die Beteiligung der Opferfamilien hervor, das sei etwas Besonderes. Sie lobte den ausgewählten Ort des Gedenkens und das Konzept des Siegerentwurfs. „Ich glaube, dass das Menschen bewegen wird und dass das eine Wirkung hat“, sagte sie. Ein Gremium mit 13 stimmberechtigten Mitgliedern hatte sich einstimmig für den Entwurf von Dagmar Korintenberg und Wolf Kipper entschieden. Unabhängig von der Jury hatten sich auch die Opferfamilien einstimmig für diesen Entwurf ausgesprochen. „Ich bezeichne das als ein kleines Wunder“, sagte John.

Die NSU-Terroristen Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt waren zwischen 1999 und 2007 mordend durch Deutschland gezogen. Der NSU ermordete zehn Menschen, verübte Sprengstoffanschläge und beging Raubüberfälle. Das Trio wuchs in Thüringen auf und hatte sich in den 1990er Jahren in Jena radikalisiert. Untergetaucht waren Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt in Sachsen.