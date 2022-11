Narren starten landesweit in die fünfte Jahreszeit

Auch in Sachsen-Anhalt sind die Narren in die neue Session gestartet. Die Vereine verbinden den Auftakt mit der Hoffnung, dass bis Aschermittwoch ohne Einschränkungen gefeiert werden kann.

Halle/Köthen - Die bunte Schar der Narren hat am Freitag auch in Sachsen-Anhalt pünktlich um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit eingeläutet. „Mr sinn widder da!“ (Wir sind wieder da!) schallte es in Halle über den Marktplatz. „Ich freue mich, dass wir wieder auf dem Marktplatz sind, im Herzen der Stadt Halle“, sagte der Präsident des Halle-Saalkreis Karneval Verein (HSKV), Ingo Küßner.

In Köthen war es ein besonderer Sessionsstart. Die „1. Köthener Karnevalsgesellschaft KUKAKÖ 1954“ feierte ihr 30-jähriges Jubiläum. Am 11.11. vor 30 Jahren begann in Köthen erstmals seit der Wende wieder der Straßenkarneval.

In Dessau wurde der Start in die Narrenzeit intern begangen. „Eine Rathaus-Schlüsselübergabe hat in Dessau keine Tradition“, sagte der Präsident der 1. Großen Dessauer Karnevalsgesellschaft 1954, René Kranhold. „Die Mitglieder des Vereins haben bei einer Feier um 11.11 Uhr ihre Kappen aufgesetzt.“

Landesweit sind im Karneval-Landesverband 190 Vereine mit insgesamt 17.600 aktiven Mitgliedern organisiert.