Nationalspielerin Hegering einsatzbereit für Wolfsburg

Wolfsburg - Fußball-Nationalspielerin Marina Hegering steht nach ihrer Verletzungspause vor dem Debüt für den VfL Wolfsburg. Trainer Tommy Stroot freute sich bei der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen den MSV Duisburg am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) über die Genesung der 32-Jährigen: „Sie ist eine Spielerin, die jeder Mannschaft einfach extrem guttut.“ Sie habe die komplette Woche mit dem Team trainiert, sagte Stroot.

„Für uns ist es wichtig, sie im Verlauf des Jahres in Ruhe aufzubauen, um in der Rückserie wieder eine hundert Prozent fitte Marina zu haben“, fügte der Trainer hinzu. „Wir geben Marina da dementsprechend das, was sie braucht, aber freuen uns auch extrem auf ihre Qualitäten.“

Wegen einer Fußverletzung, die sie sich bei der Europameisterschaft der Frauen im Sommer zugezogen hatte, fiel die Abwehrspielerin auf unbestimmte Zeit aus. Hegering war vor dieser Saison von Dauerrivale Bayern München zu den Wolfsburgerinnen gewechselt.

Die Wölfinnen greifen in der anstehenden Partie auf ein beinahe vollständig einsatzbereites Team zurück. Neben Hegering ist auch Sara Agrez wieder dabei. Angreiferin Tabea Waßmuth kehrt voraussichtlich erst nach der kommenden Länderpause zurück.

Die Wolfsburger, die bislang in der Liga, im Pokal und in der Champions League ungeschlagen sind, unterschätzen die Duisburgerinnen trotz eines großen Abstands in der Tabelle nicht. „Die überraschen auf kompletter Linie“, sagte Stroot. „Es wartet ein unangenehmer Gegner auf uns.“