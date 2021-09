Neuauflage der Leipziger Messe „Modell-Hobby-Spiel“

Leipzig - Neue Auflage nach der Corona-Pause: Liebhaber des Modellbaus werden im Oktober in Leipzig wieder die Gelegenheit haben, sich bei der Erlebnismesse „Modell-Hobby-Spiel“ über ihre Hobbys auszutauschen und Neuheiten der Branche kennenzulernen. Raum zum Ausprobieren gibt es bei der 25. Auflage der Messe, die vom 1. bis 3. Oktober stattfindet, etwa in einem großen Sportareal in der Glasshalle, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Dort werden in diesem Jahr auch Sportler aus der Skateboard- und BMX-Szene erwartet.

Wie auch bei anderen Messen gilt bei der „Modell-Hobby-Spiel“ das 3G-Prinzip: Besucherinnen und Besucher müssen einen Nachweis mitbringen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.