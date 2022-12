Neue Landeselternsprecherin für Thüringer Schulen gewählt

Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch.

Friedrichroda - Die Interessen der Eltern von Schulkindern in Thüringen werden künftig von einer neuen Landeselternsprecherin vertreten. Beim Landeselterntag in Friedrichroda wurde am Samstag die Ilmenauerin Claudia Koch zur gemeinsamen Sprecherin der ehrenamtlichen Elternvertretungen aller Schularten gewählt, wie ein Sprecher der Landeselternvertretung mitteilte. Koch, beruflich als Übersetzerin tätig, war bisher Stellvertreterin des langjährigen Landeselternsprechers Roul Rommeiß, der nach 14 Jahren Amtszeit nicht noch einmal antreten konnte. Seine Kinder sind inzwischen dem Schulalter entwachsen.

Koch, die zuletzt auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Elternvertretungen zuständig war, wurde für eine zweijährige Amtszeit gewählt. Die einzelnen Schularten in Thüringen - Grundschulen, Regelschulen, Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen Förderschulen, Berufsschulen und Gymnasien - haben jeweils auch eigene Landessprecher. Im laufenden Schuljahr besuchen mehr als 251.000 Kinder und Jugendliche die insgesamt 967 allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat.