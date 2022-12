Neue Leitung für Puppentheater in Gera und Magdeburg

Gera/Magdeburg - Die Leiterin des Puppentheaters in Gera, Sabine Schramm, verlässt zum Ende der Spielzeit das Ostthüringer Haus. Sie übernehme dann die Intendanz des Puppentheaters Magdeburg, wie das Theater Altenburg Gera am Freitag mitteilte. Auf ihren Posten in Gera folge dann Susanne Koschig, die seit 2014 als Dramaturgin am Theater Waidspeicher in Erfurt tätig ist. Koschig will Stoffe und Geschichten auf die Bühne bringen, die sich nicht nur an die kleinsten Zuschauer richten, sondern auch junge Menschen für Puppentheater als Theaterkunst begeistern, hieß es.