Neue Solar-Fähre für Radler nach Usedom startet Samstag

Kamp - Nach zwei Jahren Pause haben Radfahrer und Wanderer ab Samstag wieder eine zusätzliche Fährmöglichkeit zur Insel Usedom und zurück. Wie ein Sprecher der Oderhaff-Reederei Peters (Ueckermünde) am Mittwoch sagte, nimmt die neue Elektro-Solar-Fähre in Kamp (Vorpommern-Greifswald) ihren Betrieb auf. Das knapp 15 Meter lange Schiff wurde in Stralsund gebaut, befindet sich derzeit auf Probefahrt und soll am Samstag getauft werden. Der Neubau kostet nach Angaben der Reederei rund 700.000 Euro und wird zu 45 Prozent vom Land gefördert.

Die Elektro-Solar-Fähre ersetzt eine konventionelle Fähre, die seit zwei Jahren nicht mehr zwischen dem Festlandhafen Kamp und Karnin auf der Insel Usedom pendeln durfte. Bisher konnten Radler zur Insel nur über Ueckermünde per Schiff nach Kamminke übersetzen oder neben der Bundesstraße über die Zecheriner Brücke radeln.

Das Solar-Schiff kann 15 Fahrräder und 20 Fahrgäste auf einer Überfahrt mitnehmen. Die neue Fähre wird über Solarmodule und eine Batterie, die 80 Kilowattstunden speichern kann, angetrieben und verfügt über einen 60 Kilowatt starken Propeller.