Neue Stühle für Puppentheater: Spendenkampagne soll helfen

Gera - Die Gesellschaft für Theater- und Konzertfreunde Gera will zur anstehenden Sanierung des Puppentheaters in der Stadt 120 neue Besucherstühle beisteuern. Dafür sei eine Spendenaktion geplant, teilte das Theater Altenburg-Gera am Donnerstag mit. Im für die Sanierung zur Verfügung stehenden Budget sei neues Mobiliar nicht vorgesehen.

Mit der Spendenkampagne, die am 2. November startet, peilen Theater und Fördergesellschaft 10.000 Euro an. Die Bauarbeiten an dem seit 1967 bestehenden ostthüringischen Puppentheater sollen Anfang 2023 starten und zwei Jahre dauern. Dabei sollen hauptsächlich Brandschutz und Rettungswege erneuert und die Barrierefreiheit des Hauses verbessert werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden knapp vier Millionen Euro aus Mitteln von Stadt und Bund investiert.