Neue Woche startet in Thüringen bewölkt

Leipzig - Stark bewölkt startete die neue Woche in Thüringen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, bleibt es am Montag bei Temperaturen von fünf bis acht Grad, im Bergland bei zwei bis vier Grad, meist trocken. Allerdings kann es in der Nacht zum Dienstag gelegentlich etwas Regen und in den Kammlagen der Mittelgebirge Schnee geben.

Am Dienstag und Mittwoch geht es mit bedecktem Himmel und vereinzelt etwas Regen weiter, der in den Kammlagen der Mittelgebirge teils als Schnee niedergehen kann. Die Temperaturen steigen auf drei bis sechs Grad, im Bergland ein bis fünf Grad.