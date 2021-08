Neuer Besitzer für Buddelschiffmuseum gesucht

Neuharlingersiel/Bochum - Einem der ältesten privat geführten Museen in Ostfriesland droht das Aus: Für das Buddelschiffmuseum in Neuharlingersiel (Kreis Wittmund) wird ein neuer Eigentümer gesucht. Besitzer Jürgen Landmann (66) aus Bochum möchte sich in den Ruhestand verabschieden. Der Inhaber sucht daher nun jemanden, der das 50 Jahre alte Museum am Hafen des Sielortes übernimmt. Ein Großteil der Sammlung von insgesamt 83 Buddelschiffen umfasst Werke des bekannten Buddelschiffbauers Jonny Reinert aus Herne.

„Mein Wunsch wäre es wirklich, dass das Museum in dieser Form erhalten bleibt“, sagt Landmann. Am liebsten würde er die Ausstellung, die jedes Jahr rund 20.000 Besucher sehen, an den örtlichen Kurverein verkaufen. Doch ob ein Übernahmeinteresse besteht, ließ der Kurverein auch auf Nachfrage offen.