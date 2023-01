Neuer Gesundheitsminister wird Mittwoch vereidigt

Hannover - Niedersachsens neuer Gesundheits- und Sozialminister, Andreas Philippi (SPD), soll am kommenden Mittwoch vereidigt werden. Das gab Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover bekannt. „Das ist alles auf das Feinste schon durchgeprüft worden.“

Der 57 Jahre alte Sozialdemokrat und Bundestagsabgeordnete beerbt im Sozialressort Daniela Behrens (SPD). Behrens wechselt in das Niedersächsische Innenministerium und ersetzt Boris Pistorius (SPD), der am Donnerstag als neuer Verteidigungsminister vereidigt wurde. „Bei Daniela Behrens muss ich lediglich einen Brief überreichen“, ergänzte Weil.