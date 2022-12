Neuer Zuschnitt für Thüringer Arbeitsagenturen

Halle/Erfurt - Die Arbeitsagenturen in Thüringen werden neu strukturiert. Da sich die Erwerbslosigkeit im Freistaat in den vergangenen 15 Jahren mehr als halbiert habe, müsse der Zuschnitt verändert werden, teilte die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle am Donnerstag mit. Daher werden zum 1. Januar nächsten Jahres die bisher sechs Agenturen für Arbeit im Freistaat zu vier Arbeitsagenturen zusammengefasst. Für die Kunden ändere sich dadurch aber nichts. Mit der neuen Struktur könne dann jedoch Personal flexibler eingesetzt werden.

Demnach verschmelzen die Agenturen in Nordhausen und Gotha zur Agentur für Arbeit Thüringen Nord, die Standorte in Erfurt und Gotha zur Agentur Thüringen Mitte sowie Jena und Gera zur Agentur Thüringen Ost. Aus dem Agentur-Standort Suhl wird den Angaben nach die Agentur für Arbeit Thüringen Südwest. Es bleibe aber bei den gewohnten Ansprechpartnern vor Ort. „Alle Standorte bleiben erhalten, die Wege sind weiterhin kurz“, hieß es.