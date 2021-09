Neun Thüringer Aussteller auf IAA in München dabei

Erfurt - An der am Dienstag beginnenden Internationalen Automobilausstellung (IAAmobility) in München beteiligen sich auch neun Firmen aus Thüringen. Sie sind an einem von der Landesentwicklungsgesellschaft organisierten Gemeinschaftsstand vertreten, wie das Landeswirtschaftsministerium am Sonntag mitteilte. Nach den Corona-Einschränkungen des vergangenen Jahres biete die Branchenschau bis zum 12. September wieder die Gelegenheit zum persönlichen Austausch. In Thüringen ist die Automobil- und Zulieferbranche einer der größten Wirtschaftszweige, neben globalen Branchengrößen produzieren hier auch viele einheimische Mittelständler.