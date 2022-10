Nicht sonnig aber warm in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Trotz wenig Sonne können sich die Menschen auf ein mildes Wochenende in Berlin und Brandenburg freuen. Der Samstag startet noch teils stark bewölkt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der zweiten Tageshälfte werde es sich aber auflockern. Bis zu 19 Grad sind dann möglich. Nachts bleibt es überwiegend trocken, nur gegen Morgen kann es vereinzelt nass werden. Bis auf 11 Grad sinken die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag.

Mit bis zu 21 Grad wird es am Sonntag trotz eines teils regnerischen und bewölkten Starts schön. Der Sonntagnachmittag wird heiter und es bleibt trocken. Zum Montag hin ziehen Wolken über Berlin und Brandenburg und es kann zu Nebel kommen. Dabei kühlt es bis auf 8 Grad ab.