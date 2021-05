Niederländerin Brand gewinnt dritte Etappe der Rundfahrt

Schleiz - Die Niederländerin Lucinda Brand hat die dritte Etappe der Internationalen Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Die Niederländerin setzte sich am Donnerstag im Sprint nach 116 Kilometern mit Start und Ziel in Schleiz vor der Dänin Emma Norsgaard durch. Dritte auf der traditionsreichen Rennstrecke des Schleizer Dreiecks wurde die Belgierin Lotte Kopecky. Die Dänin Norsgaard, die auch auf der zweiten Etappe auf Rang zwei kam und den Auftakt gewann, verteidigte das Gelbe Trikot der Gesamtführenden. Beste Deutsche war Lisa Brennauer aus Kempten mit Rang sechs.

Die vierte Etappe an diesem Freitag führt in vier Runden „Rund um Dörtendorf“ inklusive der Steigung am Hankaberg. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Gotha.