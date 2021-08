Niederländischer Kleinbus mit Fußballjungs verunglückt

Harpstedt - Ein niederländischer Kleinbus mit acht zehnjährigen Fußballspielern ist auf der Autobahn 1 bei Harpstedt im Kreis Oldenburg mit einem Auto zusammengestoßen. Die Kinder und die beiden beteiligten Fahrer blieben aber unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Fußballjungs fuhren von einem Turnier zurück.

Am Steuer ihres Kleinbusses saß ein 19-Jähriger. Er stoppte am Freitagabend den Bus auf dem Standstreifen. Beim Wiedereinfädeln übersah er den Wagen eines 36-jährigen Fahrers aus Hamburg. Der versuchte noch auszuweichen, doch es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Der 19-Jährige machte bei der Polizei keine Angaben, warum er an der Stelle gehalten hatte. Die Fußballspieler wurden in anderen Fahrzeugen weitertransportiert.