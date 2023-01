Niedersächsische CDU wählt neuen Landesvorstand

Braunschweig - Niedersachsens CDU wählt am Samstag bei einem Landesparteitag in Braunschweig (10.30 Uhr) einen neuen Landesvorstand. Einziger Kandidat für den Vorsitz ist der bisherige Generalsekretär Sebastian Lechner, der bereits neuer Vorsitzender der Landtagsfraktion wurde. Nach Parteiangaben werden rund 400 Delegierte erwartet. Der Landesvorsitzende wird für zwei Jahre gewählt.

Unmittelbar nach der Wahlniederlage im vergangenen Herbst hatte CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann den Rückzug vom Landesvorsitz angekündigt. Als Generalsekretär kandidiert Landtagsabgeordneter Marco Mohrmann, als stellvertretende Landesvorsitzende die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann, die Europaparlamentsabgeordnete Lena Düpont sowie der frühere Landesfinanzminister Reinhold Hilbers.

Die CDU kam bei der Wahl am 9. Oktober auf 28,1 Prozent - einen niedrigeren Wert hatte die Partei bei einer Landtagswahl in Niedersachsen zuletzt in den 1950er Jahren geholt. Die SPD regiert seit knapp zweieinhalb Monaten mit den Grünen - die CDU musste den Gang in die Opposition antreten.