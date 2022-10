Niedrigwasser in Leipziger Flüssen wegen technischer Prüfung

Leipzig - Die Landestalsperrenverwaltung will ein großes Wehr in Leipzig überprüfen. Am 7. November werde dafür das Palmengartenwehr komplett geöffnet, was zu niedrigen Wasserständen in Leipzigs Gewässern führen werde, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Zeitweise ist außerdem mit erhöhten Fließgeschwindigkeiten und Strömungen zu rechnen. Eine Nutzung der Weißen Elster, der Flutbetten Elster und Pleiße, des Elstermühlgrabens und des Karl-Heine-Kanals im Leipziger Stadtgebiet sei aus Sicherheitsgründen vom 7. bis 11. November nicht möglich.

Das Palmengartenwehr ist ein wichtiger Bestandteil für den Hochwasserschutz der Stadt Leipzig. Bei Hochwasser können damit große Durchflussmengen in das Elsterbecken abgeleitet werden. Außerdem staut es das Wasser der Weißen Elster auf, wodurch eine Nutzung für den Bootstourismus in der Stadt Leipzig möglich wird.