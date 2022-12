Nikolaus-Sonderauslosung: Gewinner aus Greiz gefunden

Suhl - Der gesuchte Millionen-Gewinner aus dem Landkreis Greiz hat sich gemeldet. Die Gewinnsumme von einer Million Euro wurde am 23. Dezember auf sein Konto überwiesen, wie die Thüringer Staatslotterie am Dienstag mitteilte. „Ich freue mich sehr, dass wir pünktlich zu Weihnachten dem Gewinner aus dem Landkreis Greiz dieses besondere Geschenk überreichen konnten“, wurde Geschäftsführer Jochen Staschewski in der Mitteilung zitiert.

Der gesuchte Glückspilz hatte wie ein weiterer Spieler aus dem Wartburgkreis bei der Lotto-Sonderauslosung zum Nikolaus drei richtige Zahlen angekreuzt. Von drei Hauptgewinnen seien zwei nach Thüringen gegangen, dies gab es laut Lotto Thüringen in der Geschichte des Deutschen Lotto- und Toto-Blocks noch nicht. Der Spielteilnehmer aus dem Wartburgkreis hatte sich direkt nach Bekanntgabe der Losnummern gemeldet.