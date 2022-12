Nikolausvorlesung zeigt chemische Experimente

Bremen - Im Fachbereich Chemie der Universität Bremen knallt, zischt und leuchtet es am Dienstagnachmittag wieder: In der öffentlichen Nikolausvorlesung präsentiert Chemiker Stephan Leupold Experimente rund um Gummibärchen und Essiggurken. „Wir werden ungewöhnliche Dinge zum Leuchten bringen, viel Schaum machen, ein Feuer entfachen und zeigen, wie man es besser nicht löschen sollte“, kündigte Leupold an. „Und wir zeigen, warum es eine Verbrennung auch unter Wasser geben kann.“

Die effektvolle Vorlesung mit allgemeinverständlichen Erklärungen hatte sich in den letzten Jahren zum Publikumsmagnet entwickelt. Nach zwei Jahren Corona-Pause wird sie an diesem Nikolaustag das erste Mal wieder angeboten.