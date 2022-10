Niners verlieren im Europe Cup bei Hapoel Galil Elyon

Jerusalem - Die Niners Chemnitz haben die zweite Niederlage im FIBA Europe Cup kassiert. Im dritten Spiel der Vorrunde unterlag der Basketball-Bundesligist am Mittwoch bei Hapoel Galil Elyon aus Israel mit 73:78 (37:42) und rutschte dadurch auf Platz drei der Gruppe A ab. Erfolgreichste Werfer der Sachsen waren Marko Filipovity mit 18 Punkten und Mindaugas Susinskas mit 17 Punkten.

In der Jerusalemer Pais Arena erwischten die Gäste den schlechteren Start und lagen am Ende des ersten Viertels mit 17:22 zurück. In den zweiten zehn Minuten stieg der Rückstand zwischenzeitlich auf bis zu zehn Punkte an, zur Pause waren es beim 37:42 wieder fünf.

Im zweiten Spielabschnitt agierten die Chemnitzer im Angriff effektiver, glichen in der 22. Minute zum 42:42 aus und sicherten sich die 58:57-Führung nach dem dritten Viertel. In den letzten zehn Minuten hatte Galil allerdings den längeren Atem und holte sich den Sieg.