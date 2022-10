Nmecha statt Nmecha in der Wolfsburger Startelf

Wolfsburg - Beim VfL Wolfsburg muss vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach ein Bruder für den anderen aus der Startelf weichen. Nationalstürmer Lukas Nmecha kehrt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach überstandener Knieverletzung in die Anfangsformation zurück. Felix Nmecha dagegen sitzt eine Woche nach seinem Startelf-Debüt in Augsburg zunächst wieder nur auf der Bank. „Das wird eine richtig schwierige Aufgabe. Wolfsburg ist sehr kompakt, wenn sie tiefer stehen. Da müssen wir sehr präzise sein“, sagte Gladbach-Trainer Daniel Farke vor dem Anpfiff in einem Sky-Interview.