Nord-SPD verkündet Entscheidung über Spitzenkandidatur

Kiel - Die Vorsitzende der schleswig-holsteinischen SPD, Serpil Midyatli, gibt heute offiziell bekannt, wer die Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2022 führen soll. Nach Informationen des „Spiegel“ und der Deutschen Presse-Agentur soll der ehemalige Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller diese Rolle übernehmen. Zunächst galt die Landes- und Fraktionsvorsitzende Midyatli selbst als Favoritin.

Der 48 Jahre alte Losse-Müller war erst im vergangenen Jahr von den Grünen zur SPD gewechselt. Midyatli betraute ihn sehr schnell mit konzeptioneller Arbeit in der von ihr begründeten Denkfabrik der Nord-SPD und am Wahlprogramm. Losse-Müller tritt zur Landtagswahl am 8. Mai nächsten Jahres auch als Direktbewerber im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde gegen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an.