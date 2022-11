Nordmanntanne aus Thüringen erstrahlt am Brandenburger Tor

Für den Erfurter Domplatz war sie zu klein, für das Brandenburger Tor genau richtig: Thüringen liefert auch in diesem Jahr einen Weihnachtsbaum für einen besonderen Ort in Berlin.

Lederhose - Eine 15 Meter hohe Nordmanntanne aus Thüringen wird das Brandenburger Tor und den Pariser Platz in Berlin in der Weihnachtszeit schmücken. Der etwa 30 Jahre alte Nadelbaum aus Privatbesitz wurde nach Angaben der Landesforstanstalt am Samstag bei leichtem Frost und Sonnenschein in der Gemeinde Lederhose im Forstamtsbereich Jena-Holzland gefällt. Die Aktion sei problemlos verlaufen. „Es hat alles gepasst“, sagte ein Sprecher der Landesforstanstalt. Etwa zwei Tonnen wiege die Nordmanntanne, die beim Fällen mit dem ersten Schnee in diesem Winter weiß überpudert war.

Damit komme zum achten Mal in Folge seit 2015 der wahrscheinlich am meisten fotografierte deutsche Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor aus Thüringen. „Unser Baum in Berlin ist eine tolle Werbung für unseren Wald“, erklärte Thüringens Forstministerin Susanna Karawanskij (Linke).

Weihnachtsbäume, die in Deutschland eine tief verwurzelte Tradition in der Weihnachtszeit haben, seien auch eine Einnahmequelle für die heimische Forstwirtschaft. Die Einnahmen dienten auch dazu, den Waldumbau zu klimabeständigen Arten zu finanzieren, so die Ministerin nach Angaben der Landesforstanstalt.

Die Nordmanntanne, die nach Angaben des Forstsprechers einen perfekten Pyramidenwuchs aufweist, stand bisher vor einem Privathaus in dem Ostthüringer Ort Lederhose. Die Besitzer hätten sich zunächst an die Stadt Erfurt gewandt, um den stattlichen und makellosen Baum für den Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz anzubieten, sagte der Forstsprecher.

Für den Weihnachtsmarkt der Thüringer Landeshauptstadt sei er jedoch zu klein, weil der Baum dort in eine einige Meter tiefe Halterung im Boden eingelassen werde. „So kamen wir zum Zug“, sagte der Sprecher. Inzwischen habe sich in Thüringen herumgesprochen, dass jährlich ein Baum für das Brandenburger Tor gesucht werde.

Das diesjährige Exemplar wurde nach dem Fällen mit einem Schwerlastkran mit großer Vorsicht auf einen Tieflader gehoben, damit Äste und vor allem die Krone unbeschädigt blieben. An diesem Montag soll der Baum nach Berlin transportiert werden.

Dort solle er direkt nach Ankunft vom Technischen Hilfswerk aufgestellt werden. Geplant sei, dass er am 1. Advent mit etwa 15.000 Energiesparlampen und hunderten Weihnachtskugeln geschmückt erstrahlt. Bezahlt werde der Baum von Thüringenforst, das seien in der Regel einige hundert Euro, sagte der Sprecher. Die Transportkosten übernehme eine Firma aus Berlin.