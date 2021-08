„Normal in dieser Phase“: Coach Aubin erwartet Fortschritte

Neumarkt - Serge Aubin ist von den wechselhaften Leistungen der Eisbären Berlin in den ersten beiden Testspielen nicht überrascht. „Es gibt noch viele Kleinigkeiten zu verbessern, aber das ist normal in dieser Phase“, sagte der kanadische Trainer am Sonntagabend. „Wir wollen auf die guten Sachen aufbauen, die wir am Wochenende gesehen haben, und Dinge korrigieren, die wir nicht so gut gemacht haben.“

Gut eine Woche nach dem Trainingsauftakt hatte der deutsche Eishockey-Meister beim Dolomitencup im Südtiroler Ort Neumarkt am Samstag mit 0:2 gegen den schweizerischen Erstligisten EHC Biel-Bienne verloren und tags darauf durch ein 4:1 gegen das italienische Nationalteam immerhin Platz drei errungen. Der Trainer sah die Turnierteilnahme vor allem als „großartige Erfahrung“ für seine neu formierte Mannschaft, die geholfen habe, „als Gruppe zusammenzuwachsen“.

Vor allem beim Sieg gegen die ersatzgeschwächten Italiener gewann Aubin einige Erkenntnisse. „Wir haben durchgehend alle vier Reihen eingesetzt, jeder hat viel gespielt“, sagte er. So erhielten die Talente Korbinian Geibel, Paul Reiner und Bennet Roßmy reichlich Eiszeit. Die Neuzugänge Yannick Veilleux und Kevin Clark trugen mit ihren Toren zum souveränen Erfolg bei.

Auf Fortschritte hofft der Coach in den verbleibenden beiden Vorbereitungsspielen: Am kommenden Samstag treten die Eisbären bei den Grizzlys Wolfsburg an, einen Tag später beim Zweitligisten Lausitzer Füchse. Ernst wird es für die Berliner am 27. August, wenn das finnische Spitzenteam Tappara Tampere zum Auftakt der Champions Hockey League (CHL) in der Hauptstadt gastiert.