Northeim: Unbekannter stiehlt Schildkröten aus Gartengehege

Northeim - Ein Unbekannter hat in Northeim zwei Schildkröten aus einem Gehege in einem Garten gestohlen. Als die 52 Jahre alte Besitzerin das Gehege in ihrem Garten reinigen wollte, entdeckte sie den Verlust ihrer beiden griechischen Landschildkröten und rief die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Abdeckzaun des Schildkrötengeheges, der mit Pflastersteinen befestigt war, angehoben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Zu dem Diebstahl soll es demnach zwischen Montag- und Dienstagnachmittag gekommen sein. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich zu melden.