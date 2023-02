Oberhof - Der große Gold-Favorit Norwegen greift in Bestbesetzung nach dem ersten Titel bei der Biathlon-WM in Oberhof. Der Weltmeister und Olympiasieger tritt am kommenden Mittwoch (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) am Rennsteig in der Mixed-Team-Staffel mit Weltcup-Dominator Johannes Thingnes Bö, Sturla Holm Laegreid, Marte Olsbu Röiseland und Ingrid Landmark Tandrevold an. Wie der norwegische Verband am Freitag mitteilte, wird noch entschieden, in welcher genauen Reihenfolge das Quartett in Thüringen über 4 x 6 Kilometer in die Loipe geht. Wer beim Heimspiel zum Auftakt für das deutsche Team dabei ist, wird erst in der kommenden Woche verkündet.